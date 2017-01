Eremedaille Aalten voor Jan te Brake sr.

DINXPERLO/ AALTEN - Burgemeester Bert Berghoef heeft op de nieuwjaarsreceptie de eremedaille van de gemeente uitgereikt aan Jan te Brake sr. uit Aalten.

De uitreiking was een van de laatste officiële handelingen van de burgemeester, die over tien dagen officieel vertrekt. Jan te Brake krijgt de eremedaille onder meer voor zijn jarenlange inzet voor atletiekvereniging AVA '70.

Boegbeeld

Tientallen jaren was hij volgens de burgemeester een boegbeeld van de vereniging. Te Brake hielp ook streekgenoten als Hendrik Haverkamp en artsen van Streekziekenhuis Koningin Beatrix bij de voorberereiding op de marathon van New York, die voor een goed doel werd gelopen.

Postbode

In zijn werkzame leven was de Aaltenaar postbode. Burgemeester Berghoef: „Er zullen geen adressen zijn in Aalten waar Jan te Brake sr. de post niet heeft bezorgd en maar weinig Aaltenaren zullen hem niet kennen. Collega's waren gek op hem, want op Jan kon je bouwen en hij was erg behulpzaam. Zowel in zijn beroep als in de sport was hij een verbindende schakel tussen de mensen in de samenleving.”