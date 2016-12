Politiebureaus in Aalten en Lichtenvoorde dicht

AALTEN/ LICHTENVOORDE - De politiebureaus in Aalten en Lichtenvoorde gaan dicht in de loop van januari. Als gevolg daarvan schuift wijkagent Geertjan Sloots van het buitengebied om Eibergen door naar Borculo. Hij volgt Eric Knol op, die naar het cluster Aalten - Dinxperlo verhuist en 'operationeel expert wijk' wordt.

Een nieuwe functie die te maken heeft met het opheffen van verschillende politiebureaus in de Achterhoek.

Sluiting

Nadat de bureaus in Aalten en Lichtenvoorde sluiten gaan agenten werken vanuit het politiebureau van Winterswijk. Wel hebben wijkagenten in sommige plaatsen een post in een gemeentehuis, zoals in Aalten. Ook in Lichtenvoorde krijgt de politie een werkplek op het gemeentehuis van Oost Gelre.

Het bureau in Dinxperlo blijft wel open, vanwege de grensfunctie. Dat geldt ook voor het politbureau in Borculo.

Spreekuurlocatie

De spreekuurlocatie van de wijkagent in Ruurlo aan De Smidse gaat per 1 januari dicht. De afgelopen tijd zijn soortgelijke locaties in Eibergen ('t Spieker) en Neede (Oudestraat) al eerder gesloten.

De vacature van de wijkagent 'Eibergen buiten' moet nog worden ingevuld.