Vrouw (24) uit Winterswijk overleden bij eenzijdig ongeluk in Ruurlo

RUURLO - Bij een eenzijdig ongeluk op de Groenloseweg in Ruurlo is maandagmiddag rond 16.00 uur de bestuurster van een auto om het leven gekomen. Het gaat om een 24-jarige vrouw uit Winterswijk, zo meldt de politie.

De vrouw raakte in een flauwe bocht door nog onbekende oorzaak van de weg en botste in de berm frontaal tegen een boom. Niet veel later liet de VID via Twitter weten dat de bestuurster overleden was.

De Groenloseweg is vanwege het ongeluk volledig afgesloten voor verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.