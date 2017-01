Brandweerauto crasht op weg naar over de kop geslagen auto

LOCHEM - Een brandweerauto is van de weg geraakt en in botsing gekomen met een boom. Hierbij raakten twee brandweermannen gewond.

Gewond

De brandweer was op weg naar een ongeval waarbij een auto over de kop was gevlogen. Tijdens de spoedrit raakte de brandweerauto van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeval is een brandweerman gewond geraakt. Zijn voet raakte bekneld.

Na enige tijd kon de spuitgast uit zijn onfortuinlijke positie bevrijd worden. Hij werd in een toegesnelde ambulance behandeld, hoe hij er aan toe is is niet bekend. Een andere inzittende van de wagen is ter controle naar het ziekenhuis vervoerd.

N346 afgesloten

De brandweerauto is later op de avond afgesleept. De N346 (Zutphenseweg) bleef enige tijd afgesloten in verband met de gladheid en het overduidelijke gevaar voor ongevallen.

Over de kop geslagen

De brandweerwagen was onderweg naar een ongeval even verder op de N346 bij Lochem. Daar was een auto over de kop geslagen en op het dak tot stilstand gekomen. Bij dit ongeval raakte niemand gewond.