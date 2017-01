article

1.6807300

VORDEN - In een oude boerderij aan de Brandenborchseweg in Vorden is maandagavond laat brand ontstaan. De brand brak uit naast de schoorsteen van een kachel. Ook in het plafond woedde daardoor een brand.

Brandweer rukt uit voor brand in oude boerderij

VORDEN - In een oude boerderij aan de Brandenborchseweg in Vorden is maandagavond laat brand ontstaan. De brand brak uit naast de schoorsteen van een kachel. Ook in het plafond woedde daardoor een brand.

http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/bronckhorst/brandweer-rukt-uit-voor-brand-in-oude-boerderij-1.6807300

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6807308.1483432758!image/image-6807308.jpg

Vorden,Brand

Bronckhorst