HALLE - Een 21- jarige automobilist uit Halle is vrijdagochtend op de Varsseveldseweg in zijn woonplaats in een flauwe bocht de macht over het stuur verloren en tegen een boom gebotst. De man raakte hierbij gewond.

Gewonde (21) bij botsing tegen boom in Halle

