ZELHEM - In een pand aan de Gildenweg in Zelhem is dinsdagochtend een wietkwekerij met 400 oogstrijpe planten opgerold. De politie kwam de kwekerij op het industrieterrein op het spoor dankzij een melding via Misdaad Anoniem. Er werd stroom afgetapt om de wietkwekerij draaiende te houden.

Wietkwekerij opgerold op industrieterrein in Zelhem

