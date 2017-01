Brandweer Doetinchem komt weer op sterkte

DOETINCHEM - In Doetinchem beginnen volgende maand tien nieuwe brandweervrijwilligers. Daarmee is de Doetinchemse vrijwilligerspool weer bijna op sterkte.

Het zal echter nog wel even duren voordat de nieuwe krachten inzetbaar zijn. „Ze krijgen eerst een opleiding van twee jaar”, zegt woordvoerder Rob Nederlof van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. „In die twee jaar zullen er ook weer vrijwilligers afscheid nemen. We blijven dus werven.”

Aanrijtijden

Doetinchem streeft naar een aantal van tachtig vrijwilligers. Nederlof: „Met de tien nieuwe erbij zitten we rond de 75. We kunnen er dus nog wel een paar gebruiken.” Een klein jaar geleden bleek dat de brandweer in Doetinchem met name overdag moeite heeft om op tijd bij de brand te zijn. De reden is dat er te weinig vrijwilligers zijn die dicht bij de kazerne wonen en overdag inzetbaar zijn.