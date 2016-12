article

DOETINCHEM - Een oudere man is zaterdagmiddag met een hoogwerker uit zijn brandende appartement aan de Gasthuisstraat in Doetinchem gered. Het slachtoffer is op de grond door ambulancemedewerkers opgevangen en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

Brandweer redt bewoner uit woning met hoogwerker

