DOETINCHEM - In de voortuin van een woning aan de Rooseveltstraat in Doetinchem is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken in een conifeer. De oorzaak van de brand is vermoedelijk vuurwerk, aldus de brandweer.

Conifeer in brand door vuurwerk in Doetinchem

