DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem was het zaterdag „heel erg druk”, vertelt woordvoerder Saskia Steenbergen. „Er zijn zaterdag negentien mensen behandeld voor ernstige breuken, die ze als gevolg van de gladheid hebben opgelopen. Breuken aan de pols, elleboog, enkel of heup.”

Druk in Achterhoekse ziekenhuizen op 'gladde' zaterdag

