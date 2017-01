article

1.6816490

DOETINCHEM De Achterhoekse Nieuwsquiz kent opnieuw een winnares: Ine Hofs wist vrijdag opnieuw de meeste juiste antwoorden te geven - net als vorig jaar. Het was de derde keer dat Hofs, woonachtig in Heelweg, meedeed èn de derde keer dat ze in de finale stond.

Ine Hofs wint opnieuw de Nieuwsquiz (video)

DOETINCHEM De Achterhoekse Nieuwsquiz kent opnieuw een winnares: Ine Hofs wist vrijdag opnieuw de meeste juiste antwoorden te geven - net als vorig jaar. Het was de derde keer dat Hofs, woonachtig in Heelweg, meedeed èn de derde keer dat ze in de finale stond.

http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/doetinchem/ine-hofs-wint-opnieuw-de-nieuwsquiz-video-1.6816490

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6816536.1483728291!image/image-6816536.JPG

Doetinchem,Nieusquiz,Nieuwscafé,Gelderlander Nieuwscafé

Doetinchem