'Jaarwisseling Achterhoek is rustiger door mentaliteit'

REGIO - In het westen van het land werden rond de jaarwisseling politie en brandweer aangevallen. Achterhoekers deden het anders: die vierden feest.

Is het toeval, zo'n nieuwjaarsnacht zonder incidenten, of ligt het aan de Achterhoekse inslag?

Mentaliteit

„Elders in het land is het wat dit soort incidenten betreft veel erger dan in de Achterhoek", zegt de Doetinchemse politieagent Fons Bouwmeister. „Dat het hier rustiger is, heeft te maken met de Achterhoekse mentaliteit. Hier is meer acceptatie voor gezag. Toch zie ik ook in de Achterhoek een verschuiving, zie ik dat het respect vermindert."

„Als wij als politie tegenwoordig een rood-wit lint spannen, moeten we er een agent neerzetten om te voorkomen dat mensen er tóch onderdoor kruipen", vervolgt Bouwmeister. „Dat was vroeger anders."

Brand

Zaterdagmiddag rond half vijf nog spande hij samen met zijn collega's rood-witte linten, in de Waterstraat in Doetinchem. Daar woedde een brand in een appartement van het Perlstein-complex. De bewoner werd door de brandweer met een hoogwerker uit zijn woning gehaald.

Op dat moment was de traditionele oudjaarsborrel in de Doetinchemse kroegen in volle gang. Door het lint waren onder meer Luther en De Kartouwe niet bereikbaar. „De mensen móeten naar het café, want daar hebben ze afgesproken met vrienden", zegt Bouwmeister. „Je zou zeggen, dat als ze zo'n lint zien, ze dan weten dat de bedoeling is dat je dat gebied niet betreedt. Dan willen ze dat ik uitleg dat we iemand aan het redden zijn."

Toch bleef de situatie onder controle tijdens de afsluiting van het gebied, die zeker anderhalf uur duurde.

Feest

In Winterswijk was in Sportcentrum De Tuunte zowel tijdens oud en nieuw als op nieuwjaarsavond een dancefeest voor jongeren vanaf 16 jaar. Beide avonden verliepen rimpelloos. Dat was in 2012 wel anders, toen er werd gevochten.

Eigenaar Gert Bongers had er daarna even genoeg van. „Ik had geen zin meer om met pijn in de buik rond te lopen en was er helemaal klaar mee. Nu werd er alleen feest gevierd en is er helemaal niets gebeurd. Mooi dat het zo ook kan."