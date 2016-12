Laatste vluchtelingen verlaten Kruisberg Doetinchem (video)

DOETINCHEM - De familie Jemmo uit het Syrische Aleppo heeft woensdag als laatste vluchtelingen procesopvanglocatie De Kruisberg in Doetinchem verlaten.

Er worden op De Kruisberg geen vluchtelingen meer opgevangen. „Iedereen weet hoe het is in Aleppo. We moeten er heel veel aan denken. Maar toen we in Doetinchem kwamen, werden de pijn en de spanning verzacht. We zijn echt heel goed opgevangen door de mensen van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.)", vertelt vader Abdelaziz.

Trots

Locatiemanager Ron van Ooijen is trots op hoe zijn medewerkers hebben gefunctioneerd. „We kwamen hier 2,5 jaar geleden met een klein groepje ervaren mensen, de rest had allemaal nog nooit voor het COA gewerkt. Dan is het mooi om te zien dat het zo goed gaat."

Vrijwilligers

Hij roemt vooral het grote aantal vrijwilligers. „Mensen die met de vluchtelingen op stap gingen, de mensen van de kledingbank. Daarin onderscheidde Doetinchem zich echt van de andere COA-locaties die ik ken."

Lees een uitgebreide reportage over de laatste dag van De Kruisberg als vluchtelingenlocatie in de Gelderlander van donderdag 29 december, of kijk in onze e-paper.