DOETINCHEM - In Doetinchem wordt op 30 december al volop vuurwerk afgestoken. De Gelderlander maakte een rondgang. Officieel mag het pas vanaf 31 december 18.00 uur, maar in Doetinchem gaat deze vrijdag al het nodige de lucht in.

Nu al knallen: 'Dit is spannender dan met oudjaar' (video)

