'Schietincident Keijenborg door echtelijke ruzie'

KEIJENBORG - Een echtelijke ruzie lijkt ten grondslag te liggen aan het schietincident aan de Teubenweg in Keijenborg, vorige week maandagavond. De verdachte zou eerst in zijn eigen woning op zijn vrouw hebben geschoten.

Pas toen de vrouw naar haar broer vluchtte (die tegenover haar woont), belaagde de verdachte diens woning met schoten.

Scheiden

Dat vertelt de vrouw van de verdachte. „Hij wilde me doodschieten", zegt de vrouw. „Ik had gezegd dat ik van hem wilde scheiden. Ik had geen leven bij hem. Daarop haalde hij zijn pistool. Ik ben het huis uit gevlucht, de kogels vlogen me om de oren. De achterdeur van mijn broer stond open. Die heeft de deur vergrendeld en de politie gebeld."

De verdachte – een man die oorspronkelijk uit Brabant komt en afgelopen zomer trouwde met de Keijenborgse – heeft daarna vergeefs geprobeerd het huis van de broer binnen te komen. Ook daarbij zijn schoten gelost.

Onzin

Aanvankelijk leken er alleen schoten gelost te zijn bij het huis van de broer. In eerste instantie ging dan ook het verhaal in het dorp dat de Brabander ruzie had met de broer van zijn vrouw omdat die de dochter van de Brabander zou stalken, waarmee hij een relatie had gehad. Volgens de broer is dat onzin. Deze versie van de toedracht tot het incident was aanleiding voor een tiental buren een brief te schrijven, bedoeld voor deze krant om de naam van de broer te zuiveren.

Onrust

Vrijdagavond hebben onder meer Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst (waar Keijenborg onder valt), en politie met buren gepraat. „Dit omdat er onrust in de buurt was", zegt Besselink.

Hechtenis

Besselink en politie willen niet bevestigen dat een echtelijke ruzie de aanleiding was van het incident. Eerder zei de politie wel dat de aanleiding van het incident in 'relationele sferen' moet worden gezocht. De verdachte zit vast. Zijn hechtenis is donderdag met twee weken verlengd.