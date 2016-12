Slingeland herhaalt: A18 is beste plek

DOETINCHEM - Het Slingeland Ziekenhuis heeft zes bouwlocaties in en rond Doetinchem naast elkaar gelegd en concludeert wederom: het nieuwe ziekenhuis moet worden gebouwd aan de oostelijke afrit aan de A18, tegenover McDonald's.

Dit staat in de nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking die het Slingeland heeft aangeboden aan de gemeente Doetinchem. Het Wedeo-terrein, Iseldoks (langs de Oude IJssel), twee locaties op het A18 Bedrijvenpark en de plek achter de Gamma (aan de andere zijde van de afrit A18) voldeden niet, volgens de Ladder.

De onderzochte locaties zijn aangedragen door de gemeente Doetinchem.

McDonald's

Verrassend is de conclusie niet. Het Slingeland opteert al sinds 2014 voor nieuwbouw tegenover McDonald's. Deze locatie is echter zogenaamd buitenstedelijk. Daarom is er een Ladder voor Duurzame Verstedelijking nodig. Die moet aantonen dat een binnenstedelijke locatie (dus bouwen binnen de bebouwde kom, wat wenselijk wordt geacht) geen optie is. De gemeenteraad van Doetinchem beoordeelt de Ladder. De raad beslist ook over de wijziging van het bestemmingsplan, die nodig is voor de bouw aan de A18.

Obstakel

De vijf afgewezen opties zijn allemaal binnenstedelijk. Het Wedeo-terrein (aanvankelijk in 2012 favoriet bij het ziekenhuis) en Iseldoks zitten vlakbij het stadscentrum. Daarbij is Iseldoks II bedoeld als locatie voor nog te realiseren woningbouw. Wedeo en Iseldoks worden in de Ladder beide als slecht bereikbaar beoordeeld. Veel verkeer zou door de stad moeten en het spoor – waar beide locaties aan liggen – zou een obstakel voor de bereikbaarheid zijn.