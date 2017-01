ZOOV lijkt probleemloos op weg in de Achterhoek

Tot dusverre zijn daar geen klachten over.

Alert

Volgens Ben Mouw, voorzitter van reizigersorganisatie ROCOV, moet komende dagen blijken of ZOOV de zaken inderdaad helemaal goed voor elkaar heeft. „Als ze de eerste dagen goed doorkomen, dan hebben ze het waarschijnlijk wel in de vingers", zegt hij. „Wij zijn extra alert, na ervaringen elders in Gelderland. Tot nu toe hebben we geen enkel signaal gekregen dat het niet goed gaat."

Leerlingen

Dat was in september wel anders, toen regiotaxi Avan van start ging in de regio Arnhem en Nijmegen. Toen regende het klachten. Groot verschil met Avan is dat het leerlingenvervoer in de Achterhoek nog niet naar ZOOV overgaat. Daarmee ging bij Avan het meeste mis. Mouw: „Contracten voor leerlingenvervoer lopen per schooljaar, dus daar verandert in de Achterhoek nu nog niets in. Pas eind augustus, bij het begin van het nieuwe schooljaar, zal dat wijzigen."