Show over Babberich en stropers uit Kilder

’s-HEERENBERG - De oudejaarsshow van de troubadours Henry Welling en Joop Boxstart was woensdagavond een feestje in 's-Heerenberg. Met liedjes en sketches in de streektaal en met beelden op een groot projectiescherm.

Grappen, jeugdherinneringen en liedjes volgden elkaar in een sneltreinvaart op.

Pokémon Go

Over de relatie van Halina Reijn met onze premier en het op handen zijnde huwelijk van Patricia Paay. Toeschouwers mochten van Henry Welling hun smartphone aan houden, zodat ze tussen de bedrijven door Pokémon Go zouden kunnen spelen.

Stropers

Welling bezong een oude eik die staande zal sterven. Hij bracht de zonderlinge broers Gradus en Ben, twee lang geleden overleden cowboys uit Kilder, weer tot leven met een mooi liedje. De mannen waren stroper en kwamen volgens hem niets te kort 'met al dat vleis op hun bord'.

Hoedenplank

Joop Boxstart kwam bij een uitgebreide beschrijving van een auto uit bij de hoedenplank met een geborduurd kussen met Babberich erop. „Ach, laten we het er maar niet over hebben", zei hij zuchtend, doelend op de teloorgang van de eens zo belangrijke voetbalclub. Donderdagavond is de show in Het Musiater in Zevenaar te zien.