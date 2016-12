Zorgwoningen achter de maalderij Loil

LOIL - Zorgaanbieder Buurtzorg kan medio volgend jaar zorgappartementen bouwen achter de oude korenmaalderij in Loil. Burgemeester en wethouders van Montferland hebben toegezegd het wijzigingsplan aan te passen.

Na zes jaar plannen maken, komen er eindelijk zorgappartenten aan de Wehlseweg in Loil van de grond. De initiatiefnemer is zorgaanbieder Buurtzorg, die medio 2017 wil bouwen. Er komen twaalf zorgappartementen en een ontmoetingsruimte met keuken voor gezamenlijke maaltijden. Hier kan ook de dagbesteding in. De doelgroep: hulpbehoevende ouderen en licht dementeren. Gezonde partners kunnen meeverhuizen.

Buurt

De omwonenden zijn er het niet mee eens. In november 2015 gingen ze akkoord met een plan voor elf zorgappartementen en een ontmoetingsruimte. Het verbaast hen dat de plannen van de ontwikkelaars steeds veranderen. In hun ogen had er al lang gebouwd kunnen zijn. In de nieuwste tekeningen is er een appartement bij gekomen en dat is voor de omwonenden een brug te ver.