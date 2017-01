article

WESTENDORP/ VARSSEVELD - Een auto is donderdagmiddag tijdens een rit tussen Westendorp en Varsseveld in brand gevlogen. Toen de bestuurder in de gaten kreeg dat zijn voertuig begon te branden, heeft hij de wagen op een perceel geparkeerd nabij landgoed Tandem.

Auto vliegt in brand tijdens rit tussen Westendorp en Varsseveld

