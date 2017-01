article

LICHTENVOORDE - Een wagen die geparkeerd stond aan de Johannes Vermeerstraat in Lichtenvoorde, is maandagavond in brand gevlogen. De wagen liep flinke schade op door het vuur.

Geparkeerde auto in Lichtenvoorde loopt schade op bij brand

