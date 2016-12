Overijssel moet aanvraag mestvergister Groenlo behandelen

DEN HAAG/ GROENLO - Volgens de Raad van State had de provincie Overijssel de vergunningsaanvraag die mestvergister RMS vorig jaar indiende op basis van de Natuurbeschermingswet (Nbw), in behandeling moeten nemen.

De provincie Overijssel vond dat er te veel gegevens ontbraken om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Te laat

De Raad meent dat de provincie het RMS de tijd had moeten geven om aanvullende informatie aan te leveren. Volgens Overijssel was dat te laat, de Raad vindt van niet.

Nieuwe wet

Overigens is het nog maar de vraag of Overijssel zich nog met de Nbw-vergunning van het Gelderse bedrijf aan de Ruiterweg in Groenlo mag bemoeien. Immers, vanaf 1 januari gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Hierdoor is het mogelijk dat de provincie Gelderland zich weer over de NBW-vergunning van RMS moet buigen.

In de huidige Natuurbeschermingswet gaat het er namelijk om in welke provincie het meest kwetsbare natuurgebied (Overijssel) ligt, in de nieuwe wet is in de meeste gevallen de vestigingslocatie van het bedrijf doorslaggevend.