article

1.6800455

GENDRINGEN - Een autobrand op de Parallelweg in Gendringen is in de nacht van vrijdag op zaterdag overgeslagen op een schuur, dat meldt de brandweer. De felle brand werd rond 04.30 uur ontdekt. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse.

Auto en schuur verwoest door brand in Gendringen

GENDRINGEN - Een autobrand op de Parallelweg in Gendringen is in de nacht van vrijdag op zaterdag overgeslagen op een schuur, dat meldt de brandweer. De felle brand werd rond 04.30 uur ontdekt. De brandweer kwam met meerdere eenheden ter plaatse.

http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/oude-ijsselstreek/auto-en-schuur-verwoest-door-brand-in-gendringen-1.6800455

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6800459.1483165562!image/image-6800459.jpg

Gendringen,Brand,Brandweer

Oude IJsselstreek