Geen gas meer in 38 nieuwe woningen in Ulftse Vogelbuurt

ULFT - De 38 nieuwe huurwoningen die vanaf volgend voorjaar aan de Nachtegaallaan, Merellaan en Eksterstraat worden gebouwd, krijgen geen gasaansluiting.

De energie om water te verhitten voor de verwarming van de woningen komt van een warmtepomp.

Warmtepomp

Dat is weer een andere techniek dan die wordt toegepast bij de nieuwe woningen aan de Vulcaanstraat en Handelsstraat in Terborg. Volgens een woordvoerder van woningcorporatie Wonion wordt er in Terborg een luchtwarmtepomp gebruikt. „Bij de woningen in Ulft gaat het om een warmtepomp waarvan de leidingen de grond in gaan. De warmte uit de bodem wordt gebruikt voor de vloerverwarming. 's Zomers werkt het systeem juist andersom, dan kan het benut worden om de woning te koelen.”

Opgeknapt

De 38 nieuwe woningen worden gebouwd in het gebied rond de Nachtegaallaan, Merellaan en Eksterstraat, waar de bestaande, verouderde woningen zijn gesloopt. Een groot deel van de Vogelbuurt in Ulft is de afgelopen jaren al opgeknapt. Daarbij is onder meer de energiewaarde van de bestaande woningen verbeterd. Dat heeft geleid tot gemiddeld lagere energielasten voor de bewoners.



Nul-op-de-meter

De 38 nieuwe woningen zijn ontworpen volgens het uitgangspunt van nul-op-de-meter, wat betekent dat de energie die door de bewoners wordt verbruikt ook ter plaatse wordt opgewekt. Dat gebeurt zowel met de warmtepomp als met zonnecollectoren op het dak.