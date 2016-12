Terborgse synagoge in Israël tussen de wuivende palmbomen (fotoserie)

TERBORG/ MEVO HORON - Pascal Pop legt in Israël de laatste hand aan een replica van de Terborgse synagoge in zijn woonplaats Mevo Horon, tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Het is een eerbetoon aan zijn vermoorde familie.

De tekst loopt door onder de foto's. Leest u dit artikel in de app? Klik dan HIER voor het volledige artikel.

De Achterhoekse synagoge met karakteristieke rode bakstenen en witte strepen torent als een baken van rust uit boven de wuivende palmbomen en woningen van Mevo Horon. Het is een bevreemdend gezicht, maar realiteit. Initiatiefnemer Pascal Pop is er maar wat blij mee.

„Het is een droom die uitkomt. Ik ben op het idee gekomen tijdens mijn zoektocht naar het verleden van mijn familie. Het is bizar als je de stamboom van je familie aan het bekijken bent en dat je dan stuit op een paraplu. Met mijn vader als handvat. Hij heeft als klein jochie als enige van de familie de oorlog overleefd”, zegt Pop.

De familie Pop heeft rond 1900 jaren in Terborg gewoond. Toen een neef van Pop stuitte op de oorspronkelijke bouwtekeningen van deze synagoge, ontstond het idee om een replica van die 'sjoel' te bouwen in Israël. Als eerbetoon aan zijn vermoorde familie en de tientallen joden die in en rond Terborg woonden en ook de oorlog niet hebben overleefd.

De droom van Pop (midden) wordt realiteit. De replica is bijna af en wordt volgend jaar in gebruik genomen door een kibboets voor verstandelijk gehandicapten in zijn woonplaats. De synagoge krijgt de beschikking over de drie Thora-rollen, die voor de oorlog in Terborg dienst hebben gedaan. De rollen zijn tijdens de oorlog verborgen gehouden en met dank aan oud-Terborgenaar Frank Levy (links) in Tel Aviv beland. Rechts Mordechai Bruckenthal.

De huidige synagoge van de kibboets voor verstandelijk gehandicapten in Mevo Horon is momenteel een stacaravan, te zien op de voorgrond. Op de achtergrond de 'nieuwe', Achterhoekse sjoel.

De namen van de Terborgse oorlogsslachtoffers krijgen een gedenkplek op de muur van de nieuwe synagoge. Ook deze mesousa, een religieus symbool met een lengte van zo'n 7 centimeter dat ooit aan de Terborgse synagoge hing, moet een plek krijgen aan één van de deuren van de nieuwe sjoel.

In een van de ramen van de Terborgse synagoge in Mevo Horon is de Davidsster duidelijk zichtbaar.

De grote zaal van de synagoge, met een bijzondere Thora-kast die ooit in Roemenië is gebruikt en ook door de oorlog uiteindelijk in ongebruik is geraakt. De kast is via Zeeland in Mevo Horon terecht gekomen.

Een uitgebreide reportage over de Terborgse sjoel in Israël is te lezen in de weekendbijlage van De Gelderlander van zaterdag 24 december, als e-paper te lezen via krant.gelderlander.nl