Tv-plan lokale Achterhoekse zenders verbaast Regio8

WINTERSWIJK/DOETINCHEM - RTV Slingeland, Aladna FM, Ideaal en Achterhoek FM willen samen tv maken. Dit tot verbazing van Regio8. De lokale omroepen willen dit voorjaar beginnen met gezamenlijke tv-uitzendingen. Ook willen deze omroepen samen een redactie vormen voor de verwerking van nieuws.

Het beslut van deze vier is afgelopen weekeinde naar buiten gekomen. Het kwartet gaat daarbij in eerste instantie voorbij aan het streven van de Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) om het aantal lokale omroepen terug te brengen van 280 naar 62.

Eén streekomroep?

De Change Board (met daarin vertegenwoordigers van de omroepen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van OCW) adviseert de NLPO in de Achterhoek één streekomroep te vormen in de acht gemeenten én Lochem.

Slingeland, Aladna, Ideaal en Achterhoek FM stellen dat zij gezamenlijk in staat zijn om als streekomroep te functioneren. 'Dat wil zeggen dat wij een volwaardig media-aanbod op het gebied van radio, tv en internet, gericht op doelgroepen in de lokale samenlevingen kunnen aanbieden.'

Afgewezen

De vorming van één omroep voor de hele Achterhoek wordt door deze omroepen vooralsnog afgewezen. Volgens de vier is het gebied te groot en te divers om gezamenlijk radio- en tv-programma's te maken die ook nog lokaal herkenbaar zijn. De vier noemen zich de Samenwerkende Lokale Omroepen Oost-Achterhoek, maar Bronckhorst en Lochem behoren geografisch niet tot dit gebied. Daarnaast doen de omroepen in de gemeenten Oost Gelre (Gelre FM) en Berkelland niet mee aan de samenwerking. In de gemeente Aalten is ook DinxperFM zelfstandig actief als lokale radio-omroep.

Regio8

De vier strijken ook Regio8 (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek) en Gelre/Berkelland FM (Oost Gelre en Berkelland) tegen de haren in. Die streven naar één regionaal mediaplatform waarin alle omroepen vertegenwoordigd zijn. „Het bevreemdt ons dat de vier omroepen dit doen", zegt René van Gils, voorzitter van de stichting Mediacentrum Regio8. „Ik snap wel dat ieder zijn eigen belang probeert veilig te stellen. En ook dat we qua omroepen verschillen. Regio8 is een sterke omroep, de andere zenders werken vooral met vrijwilligers. Maar het is duidelijk dat het advies gaat naar één streekomroep."

Volgens Van Gils zitten de Achterhoekse omroepen 12 januari bij elkaar. Hij verwacht geen makkelijke vergadering. „Maar als je één sterke Achterhoekse zender wil, moet je samenwerken."