WINTERSWIJK - Bij een eenzijdig ongeluk op de Corleseweg in Winterswijk zijn zaterdagavond twee mensen gewond geraakt. De auto waar het duo in zat raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste in de berm tegen een lantaarnpaal.

Auto raakt van weg en botst op lantaarnpaal in Winterswijk

