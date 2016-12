Bestuurder rijdt door na aanrijding kind, politie zoekt getuigen

WINTERSWIJK - De politie is op zoek naar een automobilist die vrijdag een kind heeft aangereden in Winterswijk. Dat gebeurde rond 16.45 uur op de rotonde bij supermarkt Lidl, meldt de politie.

Het kind was onderweg op de fiets toen het werd aangereden. Volgens de politie is de bestuurder van de auto doorgereden. Het is niet bekend of het slachtoffer daarbij gewond geraakt.

De politie vraagt de bestuurder én getuigen zich te melden.