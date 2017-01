In hoger beroep lagere straf voor 'mensonterende dood' Te Selle

ARNHEM - Het Hof in Arnhem heeft de 30-jarige Vitali B. uit Moldavië veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. Volgens het gerechtshof staat vast dat B. de Winterswijkse aannemer Erik te Selle tijdens een brute woningoverval, in de zomer van 2014, om het leven heeft gebracht. Eerder veroordeelde de rechtbank in Arnhem de man al tot een celstraf van 15 jaar.

Tegen dat vonnis ging B. in hoger beroep. Volgens hem was de dood van Te Selle een noodlottig ongeval en probeerde hij de Winterswijker juist in leven te houden.

Worsteling

Tijdens de behandeling van de hofzaak, twee weken geleden, gaf hij toe dat hij samen met twee anderen plannen had de woning van Te Selle binnen te dringen. Volgens B. volgde een worsteling in de tuin, waarbij Te Selle door de Moldaviërs werd overmeesterd. De indringers brachten ducttape om de handen en voeten van de Winterswijker aan.

Gestikt

Uiteindelijk plakte B. ook de mond van Te Selle af met tape. Dat laatste zou hem fataal zijn geworden. Korte tijd na de woningoverval wordt het levenloze lichaam van Te Selle onder een stuk zeil in de tuin gevonden. Al gauw blijkt hij door verstikking om het leven zijn te gekomen.

Mensonterend

„Maar ik wilde dat hij bleef ademen, daar lette ik ook voortdurend op”, verklaarde B. voor het Hof. „Zijn gezicht liep rood aan, maar hij bleef bij bewustzijn. Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat het zo zou aflopen.”

De advocaat-generaal, aanklager in hoger beroep, benadrukte dat Te Selle op ‘grove, mensonterende wijze’ om het leven is gekomen. Volgens haar is dat volledig aan B. te wijten: „Hij is immers degene geweest die de ducttape op de mond en neus van Te Selle heeft aangebracht.”

Lagere straf

Hoewel het Hof niet twijfelt aan de schuld van B., valt de straf toch wat lager uit dan bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof past een celstraf van 12 jaar beter bij de gepleegde strafbare fieten. De twee handlangers van B. werden eerder tot 7 en 20 jaar cel veroordeeld. Laatstgenoemde kreeg die straf in Moldavië opgelegd.