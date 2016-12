Kamervragen over Achterhoekse lokalen voor techniek

WINTERSWIJK - Bezuinigen op de bijdrage van de rijksoverheid voor technieklokalen staat haaks op het doel van diezelfde overheid om de technische sector te versterken. Die tegenstelling signaleert VVD-Tweede Kamerlid Hayke Veldman.

Naar aanleiding van een open brief van technieklokaal Skills in Winterswijk heeft hij onlangs kamervragen gesteld. Die worden half januari beantwoord door de ministers van Onderwijs en Binnenlandse Zaken.

Wachtlijst

Volgens voorzitter Henk Kip zijn de technieklokalen succesvol – er zijn er zeven in de Achterhoek–, iets dat blijkt uit het enthousiasme van de kinderen en de grote groep vrijwilligers die de lessen verzorgen. „We hebben zelfs een wachtlijst, dat is echt uniek."

Schrapen

De financiering voor 2017 is echter een knelpunt. De aangekondigde bezuiniging zorgt ervoor dat scholen tot 75 procent minder geld van de stichting Wetenschap & Techniek krijgen die ze als vergoeding voor de technieklessen kunnen betalen. „Het is schrapen en bedelen om de begroting rond te krijgen", zegt de voorzitter. „Als je uitgaat van een uurtarief van 25 euro hebben wij er zelf met onze vrijwilligers in tien jaar tijd een miljoen euro in gestoken. Wij moeten toch met elkaar in staat zijn om dit technieklokaal in leven te houden?"