Met -10 wordt het een ijskoude winternacht in de Achterhoek

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - De elektrische dekens kunnen uit de kast, evenals de dikke pyjama's. En een laken op je autoraam is ook geen overbodige luxe. Het KNMI voorspelt immers een ijskoude nacht met in Oost-Nederland een temperatuur van -10 graden.

Het weerinstituut voorspelt een heldere avond waarin de temperatuur snel daalt. Van alle windstreken in Nederland wordt het 's nachts volgens het KNMI in het oosten het koudst. Op sommige plekken in de Achterhoek vriest het vanmiddag al matig.

Ook overdag vorst

Vrijdag is er overdag vrij veel zon. Het blijft echter koud, met in het oosten een middagtemperatuur van -2 graden.

In de middag neemt de bewolking vanuit het westen geleidelijk toe. Later, in de avond, valt er volgens het KNMI in het westen van het land mogelijk lichte sneeuw.

Het oosten blijft, anders dan op nieuwjaarsdag, ditmaal verstoken van witte vlokken.

