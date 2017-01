'Veel te weinig vrouwen in de Achterhoekse politiek'

DOETINCHEM - Het aandeel van vrouwen in de (gemeente-)politiek kan nog veel groter. Van de zetels in de gemeenteraden in Achterhoek en Liemers wordt gemiddeld 28 procent door een vrouw bezet. Aalten is met 14 procent het laagst, Zutphen met 51 procent het hoogst.

Die cijfers zijn gebaseerd op een analyse van de persoonsgegevens van de gemeenteraden op de website van de gemeenten in de Achterhoek en Liemers. Die vijftien gemeenten (inclusief en Lochem) tellen in totaal 337 raadsleden. Daarvan zijn er 95 vrouw, ongeveer 28 procent. In acht van de vijftien gemeenten is sprake van minder vrouwelijke raadsleden dan dat gemiddelde percentage. Alleen de gemeenteraad van Zutphen heeft een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.

Te weinig

Volgens Astrid Wenneker van D66 Doetinchem is dat te weinig. D66 in Doetinchem organiseert daarom een thema-avond 'meer vrouwen in de politiek'. Zij stelt op maandag 23 januari om 20 uur in schouwburg Amphion in Doetinchem de vraag hoe er meer vrouwen geïnteresseerd kunnen raken in de politiek. Dat doet zij met behulp van een forum, waarin tal van vrouwen zitten.

Wouke van Scherrenburg

Het gesprek wordt gevoerd onder leiding van Wouke van Scherrenburg. Zij gaat in gesprek met landelijke, provinciale en lokale politici. Op de lijst met sprekers staan bijvoorbeeld Pia Dijkstra (Tweede Kamerlid D66), Bea Schouten (CDA-gedeputeerde in Gelderland), Esther-Mirjam Sent (lid Eerste Kamer PvdA) en Truus Houtepen. Ook de burgemeesters Loes van der Meijs (Doesburg) en Annemieke Traag (Doetinchem) werken aan de thema-avond mee, net als Letty Demmers (partijvoorzitter D66) en Antje Diertens (kandidaat-Kamerlid D66).