Website ziekenhuis Winterswijk 'totaal onveilig'

WINTERSWIJK - Als het aan Women in Cyber Security (WICS) ligt, gaat de website van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk meteen van het internet. SKB hoort bij de slechts beveiligde websites van alle onderzochte ziekenhuizen.

„Totaal onveilig. diep rood”, zegt WICS-woordvoerster Mary-Jo de Leeuw. „Ik zou zeggen: meteen offline halen.”



Dossiers

WISC onderzocht 97 ziekenhuissites. Eén op de drie zou slecht tot matig beveiligd zijn. Bij 25 bleek er helemaal niets gedaan te zijn om de internetverbinding te beveiligen. Tot die groep hoort het SKB, zegt WISC. Deze 25 ziekenhuizen zouden daardoor een grote kans lopen, dat vertrouwelijke informatie wordt gestolen. Bijvoorbeeld patiëntendossiers. Via de site zouden hackers kunnen inbreken op de server. „Als op diezelfde server dan ook patiëntgegevens worden opgeslagen, dan heb je wel een probleem.”



'Geen risico'

Het Streekziekenhuis in Winterswijk ontkent dat echter met klem. Woordvoerder Saskia Steenbergen: „Patiënten hoeven zich geen zorgen te maken. Hun medische gegevens zijn veilig. Dossiers staan niet op dezelfde server, maar staan ergens anders in een beveiligde omgeving. Bovendien is onze site uitsluitend informatief. Je kan via onze website geen vertrouwelijke gegevens versturen of raadplegen. De site is geen risico voor hen.”

Het SKB zegt overigens wel te werken aan de wel beveiligde verbinding. De beveiligingscertificaten zijn in aanvraag.



Het is eenvoudig te zien of de verbinding met een website is beveiligd. Het adres begint dan met 'https'. Bij een niet beveiligde site ontbreekt die 's'. Bij een beveiligde website staat in het internetadres ook een (groen) hangslotje afgebeeld.