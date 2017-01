article

LICHTENVOORDE - De bands Wolfmother, Kenny B en Dan Baird and Homemade Sin staan in 2017 op het podium van het Zwarte Cross Festival in het Achterhoekse Lichtenvoorde. Ook kondigde de festivalorganisatie zondag optredens aan van onder meer Rowwen Hèze, All Them Witches, Truckfighters en voormalig profvoetballer Björn van der Doelen.

Zwarte Cross maakt eerste namen bekend

