Agent speelde onderzoeks-informatie door naar verdachte

De verdachte was volgens ingewijden betrokken bij het onderzoek naar de reeks overvallen op handelaren in oud-ijzer. De recherche kwam hem op het spoor tijdens het onderzoek naar de overvallen.

De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten startte een onderzoek naar de agent en ontdekte dat de man politie-informatie doorstuurde naar de verdachte rondom de overvallen in Overijssel en Gelderland. Het is niet bekend of dat invloed heeft gehad op het onderzoek naar de overvallen.

'Dit raakt ons allemaal'

Waarnemend politiechef Pim Miltenburg is geschrokken van het incident. Volgens hem is 'elk incident er één te veel, te meer omdat integriteit één van de kernwaarden van de politie is'. ,,Daar is iedereen binnen de politie van doordrongen en dat mag niet in het geding komen. Ik wacht de resultaten van het onderzoek af, maar als de verdenkingen kloppen, dan raakt dit alle collega’s. Het negatieve gedrag van een enkeling straalt af op de hele organisatie. Maar de samenleving mag erop vertrouwen dat wij individuen die zich niet aan de regels houden eruit pikken.”