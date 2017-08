Agressie treft kwart Gelderse politici

Incidenten

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste agressie in rechtstreekse contacten voorkomt. Daarna volgt agressie via sociale media en mail. In stedelijke gebieden wordt er meer via social media gescholden dan in niet-stedelijke gebieden. ‘Bezoek van woedende scheldende man in mijn voortuin en bij mijn voordeur het hele scala aan verwensingen kwam over mij heen’, is één van de incidenten die wordt genoemd, of: ‘Anonieme brief n.a.v. mijn mening over vluchtelingen heb ik als zeer intimiderend ervaren.’