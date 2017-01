A12 bij Arnhem weer vrij na tijdelijke afsluiting door brandende auto

ARNHEM - De A12 is vrijdagavond tijdelijk dichtgeweest bij knooppunt Grijsoord omdat er een auto in de brand stond. De auto stond op de vluchtstrook tussen Grijsoord en knooppunt Waterberg, maar om goed te kunnen blussen werden toch meerdere rijstroken afgesloten.

Dat leverde al snel een file op uit de richting Renkum die rond 18:45 was opgelopen tot vier kilometer. Ook in tegengestelde richting stond er rond die tijd een file op de A50 en A12, vanuit de richting Apeldoorn. Dat komt volgens de ANWB door een ongeval. De linkerrijstrook van de A12 in de richting van Utrecht was daardoor dicht.

Of er gewonden zijn is niet duidelijk. Rond 19:45 uur was de snelweg weer vrij.