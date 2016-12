Arnhem broedt op 'fluisterbladblazers'

ARNHEM - Het stadsbestuur broedt op de introductie van 'fluisterbladblazers' die geen lawaai meer maken en ook de luchtverontreiniging tegen gaan. Er is onderzoek gaande naar nieuwe ontwikkelingen in bladblazersbranche.

„We zijn al een tijd bezig met het idee”, onthult een woordvoerder van de gemeente. „Uit een eerste onderzoek kwam naar voren dat elektrische bladzuigers met zware accu's werken. Dat betekent dat je zo'n gevaarte op je rug moet dragen en dat is in strijd met de bepalingen in de wet voor de arbeidsomstandigheden. Inmiddels blijkt dat de vernieuwing van de techniek in een stroomversnelling is gekomen. Dat volgen we nu op de voet. We kunnen niet garanderen dat het gaat lukken. Valt het mee, dan gaan we er wel voor. Dan willen we in 2018 voor het werk in de binnenstad de nieuwe blazers introduceren. We kiezen voor het centrum omdat we dat intensief schoonhouden en daarbij ook bladblazers gebruiken.”

Twee uur

Fabrikanten wijzen erop dat hun nieuwste lichtgewicht 'geluidsarme' bladblazers na opladen twee uur werkzaam kunnen zijn. De gemeente Utrecht is al begonnen om elektrische bladblazers uit te testen op hun vermogen en de capaciteit van de accu. Dit naar aanleiding van veel kritiek op de bladblazers met vervuilende tweetakt motoren. „De elektrische bladblazer voldoet prima bij normale vervuiling als blad en zwerfvuil”, meldt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. „Bij zware klussen zetten we nog de tweetakt bladblazers in. Dat geldt bijvoorbeeld voor op de weg platgereden of natte bladeren en bloesem. Of bij extreme vervuiling.”