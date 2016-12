article

1.6797172

ARNHEM - Als de rook van het vuurwerk in het nieuwe jaar boven Arnhem is vervlogen en de meeste gelukwensen voor het nieuwe jaar zijn uitgedeeld, gaan de beentjes in Arnhem massaal van de vloer. In de Eusebiuskerk (Something For Your Mind), Havenloods (8Bahn Harbour New Year's Eve) en Luxor Live (Fireball) komen bijna 3.500 mensen bijeen om collectief uit hun dak te gaan.

Arnhem maakt zich op voor groots oud en nieuw (video)

ARNHEM - Als de rook van het vuurwerk in het nieuwe jaar boven Arnhem is vervlogen en de meeste gelukwensen voor het nieuwe jaar zijn uitgedeeld, gaan de beentjes in Arnhem massaal van de vloer. In de Eusebiuskerk (Something For Your Mind), Havenloods (8Bahn Harbour New Year's Eve) en Luxor Live (Fireball) komen bijna 3.500 mensen bijeen om collectief uit hun dak te gaan.

http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/arnhem-maakt-zich-op-voor-groots-oud-en-nieuw-video-1.6797172

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.3011336.1350916454!image/image-3011336.jpg

Arnhem,Cultuur, kunst en recreatie,Oud en nieuw,Dansen,Jaarwisseling,Dj's,Feesten,hermes

Arnhem