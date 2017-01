Arnhemse ijsmeesters wachten nog even

ARNHEM - De Arnhemse ijsmeesters hebben dinsdagochtend besloten hun voorbereidende werkzaamheden te staken. De mannen waren al druk doende met het realiseren van natuurijsbanen op de skeelerpistes van de sportparken Schuytgraaf en Cranevelt.

„We hebben alles klaargezet en schoongemaakt. Dus als de temperaturen straks echt naar beneden gaan, zijn we er klaar voor", zegt Gerrit Wijers, een van de twee gemeentelijke ijsmeesters.

In actie

Wijers en zijn compaan zijn, in overleg met de plaatselijke ijsclubs, in actie gekomen na de weersberichten van afgelopen weekeinde. Toen hield het KNMI nog voor woensdag en donderdag rekening met temperaturen van -7 graden 's nachts en -3 graden overdag.

Dooi

Inmiddels is er van echte nachtvorst de komende tijd geen sprake meer en zal het overdag gaan dooien. „Zonde van de moeite om nu nog energie te steken in het maken van een ijsvloer. We krijgen het niet overlaagd." Wijers kondigt aan onmiddellijk de werkzaamheden weer op te pakken zodra het echt gaat winteren.