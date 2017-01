Arnhemse politici volharden in strijd om bijstand met bijverdiensten

ARNHEM - Arnhemse raadsleden willen dat het stadsbestuur creatief regels bedenkt voor de invoering van de 'sociale bijstand'. Arnhem wil voor het bijstandsgerechtigden mogelijk maken om bij te verdienen zonder dat daar op gekort wordt.

Aanleiding voor die wens is het verbod van staatssecretaris Jetta klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op eenzijdige experimenten met neveninkomsten bovenop de uitkering.

Voorwaarden

Gemeentebesturen krijgen namelijk alleen groen licht als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. De gemeente moet een groep mensen die mag bijverdienen aanwijzen en er moet een 'tweede controlegroep' gevormd worden die de bijstandsgerechtigden met extra inspecties controleert en confronteert met hun verplichting om veelvuldig te solliciteren of vrijwilligerswerk al tegenprestatie te verrichten.

Proefkonijn

Navraag bij uitkeringsgerechtigden leert dat niemand erop zit te wachten om als proefkonijn te dienen voor de meest stringente aanpak. Wethouder Ine van Burgsteden van Sociale Zaken van Arnhem valt hen bij. Ze voorziet 'minimale aanmeldingen voor het experiment' en teleurstelling bij deelnemers die erop rekenen dat ze de vrije hand krijgen om wat bij te verdienen zonder al teveel controles.

Discussie

Voor burgemeester en wethouders is deze gang van zaken reden om pas op de plaats te maken. „Het kan voorlopig niet doorgaan", luidt de boodschap van Van Burgsteden aan de gemeenteraad. Raadslid Mark Coenders van GroenLinks neemt daar geen genoegen mee. „Wij denken dat er een weg moet zijn om zelf met iets te starten. We willen daarover deze maand nog met het college in discussie.”



Ook Ria de Vries van de PvdA geeft niet op. „Ik denk dat we die controlegroep met meer eisen goed kunnen invullen. Het gaat erom dat je die mensen extra begeleiding biedt om aan het werk te komen of anderszins te helpen. Ik zie dat niet negatief. Er liggen hier echt kansen."

Nood

Coenders houdt rekening met een laatste optie in geval van nood. „Wachten tot na de landelijke verkiezingen en hopen dat er dan een meerderheid komt voor de sociale bijstand. Want de strenge regels van Klijnsma zijn natuurlijk een compromis tussen VVD en PvdA in de regering."