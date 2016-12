article

1.6801625

ARNHEM - Op de Emily Brontesingel in Arnhem is zaterdagavond een auto in vlammen opgegaan. Het vermoeden bestaat dat het voertuig in brand is gevlogen door vuurwerk. Buurtbewoners hoorden rond 20.35 uur een harde knal en zagen kort daarop vlammen uit de auto komen.

Auto brandt uit in Arnhem

ARNHEM - Op de Emily Brontesingel in Arnhem is zaterdagavond een auto in vlammen opgegaan. Het vermoeden bestaat dat het voertuig in brand is gevlogen door vuurwerk. Buurtbewoners hoorden rond 20.35 uur een harde knal en zagen kort daarop vlammen uit de auto komen.

http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/auto-brandt-uit-in-arnhem-1.6801625

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6801631.1483228053!image/image-6801631.JPG

Arnhem,Brand

Arnhem