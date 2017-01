article

1.6801656

ARNHEM - Een geparkeerde auto aan de Castricumhof in Arnhem is rond middernacht volledig uitgebrand. Volgens omstanders verspreidde het vuur zich razendsnel over de auto toen het vuurwerk dat in het voertuig lag in brand vloog.

Auto met vuurwerk volledig uitgebrand

http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/auto-met-vuurwerk-volledig-uitgebrand-1.6801656

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6801657.1483229619!image/image-6801657.JPG

Arnhem,Brand

Arnhem