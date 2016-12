article

ARNHEM - Een automobiliste is donderdagmorgen rond 10.30 uur op de kop beland na een botsing tegen een boom op de Schelmseweg in Arnhem. De bestuurster reed rechtdoor in een flauwe bocht, vermoedelijk omdat zij haar voorruit aan de binnenkant aan het schoonmaken was, aldus agenten ter plekke.

Auto op de kop na botsing tegen boom op Schelmseweg

