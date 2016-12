Blaudzun bedankt fans voor steun met nieuwe song 'Mud' (video)

ARNHEM/RENKUM - Zanger Blaudzun dankt in de laatste dagen van 2016 al zijn volgers op sociale media met een nieuwe song, getiteld 'Mud', te beluisteren en te bekijken in een video op Instagram.

Blaudzun, als Johannes Sigmond geboren in Arnhem en opgegroeid in Renkum, bedankte vrijdagochtend iedereen voor hun 'liefde en steun' in het afgelopen jaar en verwees vervolgens naar de clip van het nieuwe liedje.

Drieluik

2016 was voor Blaudzun het jaar van deel één van het platendrieluik 'Jupiter'. Op donderdag 16 maart 2017 geeft hij in het kader van de promotie van dat album een concert in Luxor Live, het poppodium in zijn geboortestad Arnhem.

Bekijk hier 'Mud' via het Instagram-account van Blaudzun: