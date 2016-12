article

Brand op slaapkamer door kortsluiting in oplader laptop

ARNHEM - In een slaapkamer van een woning aan de Eerselstraat in Arnhem heeft zaterdagmiddag enige tijd brand gewoed. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan door kortsluiting in een oplader van een laptop. De brandweer was zeer snel ter plaatse omdat ze op het moment van de melding net klaar waren met het blussen van een brandje 130 meter verderop.

