article

1.6792019

ARNHEM - Een personenauto op de Baakhovenstraat in Arnhem is woensdagavond in brand gevlogen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Brand verwoest auto in Arnhem

ARNHEM - Een personenauto op de Baakhovenstraat in Arnhem is woensdagavond in brand gevlogen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/brand-verwoest-auto-in-arnhem-1.6792019

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6792022.1482964725!image/image-6792022.jpg

Arnhem,Brand

Arnhem