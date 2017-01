Brandweer regio Arnhem vooral druk met afvalbrandjes

ARNHEM - Op Oudjaarsdag en Nieuwjaarsochtend hebben brandweerlieden in de regio Gelderland Midden 85 buitenbranden geblust. In de meeste gevallen ging het om brandjes in ondergrondse containers en brandend afval dat op straat lag.

De brandweer spreekt desondanks van een opvallend rustig verlopen jaarwisseling.

Arnhem

In de Eerselstraat in Arnhem was om 16.00 uur de brandweer snel ter plaatse bij een slaapkamerbrand. Omdat brandweerlieden in de buurt bezig waren een buitenbrand te blussen, kon erger worden voorkomen. Verder zijn in Arnhem het afgelopen etmaal twee auto's in brand gevlogen.

Rheden

In Ellecom, gemeente Rheden, is zaterdagmiddag rond 17.30 uur ondanks de inzet van de brandweer een muziektent volledig uitgebrand. Hoewel de hevige brand in het rietbedekte gebouw aan de Binnenweg vrij snel onder controle was, kon de tent niet meer worden gered. Bij de brand raakte niemand gewond.