ARNHEM - In een slaapkamer van een woning aan de Eerselstraat in Arnhem heeft zaterdagmiddag enige tijd brand gewoed. De brandweer werd rond 16.10 uur gealarmeerd. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen bij de brand.

Brandweer rukt uit voor brand in slaapkamer Arnhem

